En lo que va de enero detienen a 10,121 haitianos irregulares

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En los primeros 19 días de enero, la Dirección General de Migración (DGM) capturó a 10,121 inmigrantes haitianos, pero deportó a 9,660, en coordinación con las instituciones militares y policiales del Estado.

Solo entre el sábado 17 y domingo 18, durante amplios operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, y segun el reporte, los organismos atraparon a 1,859 extranjeros sin documentos y deportaron a 2,342, en cumplimiento con la Ley General de Migración No. 285-04 y las políticas migratorias.

Indica que d Durante la jornada del sábado, agentes de la DGM detuvieron a 692 y el domingo a 498, para un total de 1,190 en distintas provincias del país.

Mientras que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entregaron a Migración un total de 669 personas, 520 por parte de los miembros del Ejército, 84 por agentes de la Policía Nacional y 65 por militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Las zonas intervenidas

Las mayores incidencias de detenidos fueron reportadas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (275), en Elías Piña (119) y en Puerto Plata (106).

En la Región Norte, los operativos abaracaron Santiago de los Caballeros y zonas aledañas, en el municipio cabecera de La Vega, en Moca (provincia Espaillat), en Mao, provincia Valverde y en sectores de Santiago Rodríguez.

En Puerto Plata en Sosúa y Cabarete, en el municipio cabecera de Monte Cristi, de igual nombre, y en sectores como Palo Verde, Villa Vásquez y Villa Cinda, mientras que en Dajabón, intervinieron en el municipio cabecera y en áreas circundantes.

En la región suroeste, las interdicciones abarcaron Elías Piña, en específico su minicipio cabecera Comendador; Independencia, en su capital Jimaní, y zonas aledañas, Pedernales, en el municipio cabecera.

Asimismo, en Baoruco y el municipio cabecera de Barahona, homónimo, y en municpios y distritos municipales como San Rafael, Los Patos, Ojeda, Ciénega y Enriquillo, San Juan de la Maguana y Azua, en el sector Los Pilones, con intervenciones adicionales en la provincia Peravia, en particular en Baní.

Mientras que en la región este y en la ciudad capital, el informe detalla que registraron detenciones en sectores como Villa Mella, la avenida Independencia, Villa Duarte y José Martí, y en las provincias Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia, incluido el distrito turístico de Benerito, Bayahibe y tramos de la Autovía del Este.