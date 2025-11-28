Enfermeras alzan la voz por reivindicaciones: “No estamos pidiendo una cosa del otro mundo”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Con pancartas en mano, miembros de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED) protestaron este viernes frente a la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia para exigir al Gobierno central una serie de reivindicaciones que, según afirmaron, llevan años esperando.

“Nosotros no le estamos pidiendo una cosa del otro mundo al señor presidente. Lo que le estamos pidiendo son las reivindicaciones que desde hace cinco años ellos tienen y conocen”, expresó uno de los manifestantes.

El grupo señaló que el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), se comprometió a reclasificar mil cargos de auxiliar a licenciatura este año; sin embargo, solo ha ejecutado unos doscientos.

“De esas reivindicaciones ellos solo han dado un pírrico 25 por ciento en tres partidas. Ahora, lo que es la reclasificación de cargos, enfermeras que se fueron a la universidad pasando hambre, quizás hasta asistiendo a pie para prepararse, hoy siguen cobrando como auxiliares en los hospitales”, aseguró otro de los protestantes.

De igual forma, los representantes del gremio advirtieron que su lucha seguirá escalando hasta que las autoridades lo decidan, al tiempo de subrayar que el salario que actualmente devengan no les alcanza ni para cubrir la canasta básica familiar, “que está en 47 mil y algo”.

“Nosotros no estamos hablando de aumento, sino que se nos reconozca el incentivo al tiempo en servicios y esas otras reivindicaciones que datan desde los años 1990-95. Señor presidente, respóndale a las enfermeras, esto va a llegar hasta donde las autoridades deseen”, afirmaron.

Lo que piden

Entre las reivindicaciones que solicitan las y los enfermeros se encuentran: un aumento salarial de un 100% para el personal; la reclasificación de auxiliar a licenciada; la agilización de las pensiones de enfermería; mejoras en las condiciones laborales en los hospitales y mayor seguridad para el personal; la construcción de una casa club para enfermería; además de incentivos, entre otras.