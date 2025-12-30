Enfermeras dicen seguirán su lucha en el 2026 para que Gobierno cumpla acuerdos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED) reclamó al Gobierno central y al Ministerio de Salud Pública el cumplimiento, sin más dilaciones, de los acuerdos suscritos en 2025, cuya ejecución continúa pendiente y afecta de manera directa a miles de profesionales de la enfermería en todo el país.

La presidenta de la UNASED, Sol Amantina Delgado, expresó que el gremio mantiene una profunda preocupación por la situación administrativa de cientos de enfermeras que, pese a haber concluido sus estudios profesionales y acumular entre cinco y más de diez años de ejercicio laboral, continúan designadas como auxiliares, sin el reconocimiento salarial ni funcional que corresponde a su formación y responsabilidades actuales.

“Estamos hablando de personal calificado, con experiencia comprobada, que sigue siendo tratado como auxiliar, lo que representa una injusticia laboral y una violación a los acuerdos firmados con el Estado”, afirmó.

La dirigente gremial reiteró además el reclamo por la aplicación de los incentivos por tiempo y distancia, los cuales no se pagan desde el año 2015, a pesar de tratarse de un derecho previamente establecido dentro del sistema de salud.

“Han pasado más de diez años sin que este incentivo sea aplicado, afectando directamente a quienes se trasladan largas distancias para cumplir con su labor”, sostuvo.

En cuanto al régimen de pensiones, demandó que se otorguen pensiones con salarios completos, al considerar que las actuales resultan insuficientes para garantizar condiciones de vida dignas durante la etapa de retiro.

Señaló que esta realidad obliga a muchas enfermeras a posponer su jubilación y a continuar trabajando, aun cuando ello tenga un impacto negativo en su salud física y emocional.

Asimismo, calificó como impostergable el nombramiento de más de cinco mil enfermeras, así como la inclusión definitiva en nómina del personal que laboró de manera ininterrumpida como jornalero durante la pandemia de la COVID-19 y que, en su mayoría, aún permanece bajo esa modalidad contractual.

“Estas enfermeras sostuvieron el sistema en el momento más crítico y hoy siguen esperando una respuesta justa”, subrayó.

La presidenta de la UNASED también llamó la atención sobre la necesidad de concluir la construcción y reparación de varios centros hospitalarios, entre ellos los de Castañuela, Dajabón, Villa Vásquez y Cevicos, este último con más de tres años en proceso de intervención sin ser finalizado, situación que continúa afectando la calidad de los servicios de salud en esas comunidades.

Finalmente, Delgado exhortó a la militancia de la UNASED a mantenerse unida y organizada, al considerar que la cohesión del sector es clave para la defensa de sus derechos y para fortalecer el rol de la enfermería dentro del sistema de salud nacional.