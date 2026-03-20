Enfermos mentales cometen homicidios deben ir psiquiatría

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Cuando una persona que tiene una condición mental comete un hecho grave como homicidio, que implica golpes, traumatismos contra tercera persona y tiene una condición de salud mental, debe ser remitido por el juez a la unidad de psiquiatría forense.

En esa unidad, psicólogos, neurólogos y psiquiatras deben hacerle una evaluación para determinar si el paciente estaba psicótico a la hora de cometer el hecho de sangre. Al tema se refiere el doctor José Miguel Gómez Montero, psiquiatra y asesor en salud mental del Poder Ejecutivo.

Se refiere a la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo juez dictó auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, acusado de perpetrar un ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas. Pumarol estaba medicado contra la enfermedad mental de esquizofrenia.

El juez lo envía a la unidad de psiquiatría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En esa unidad al que sea enviado el acusado de cometer el hecho violento, los profesionales deben realizarle una evaluación psiquiátrica para determinar si cuando esa persona cometió el hecho estaba en medio de una crisis o si realmente tenía conciencia de lo que hacía, aseguró el profesional de la salud mental. Se revisa si esa persona estaba en capacidad de hacer determinaciones y medir las consecuencias de sus hechos. Si el paciente estaba psicótico y tenía alterado el pensamiento, delirio, alucinaciones, alteración de la conciencia y no sabe lo que estaba haciendo, esa unidad lo envía a otra unidad de psiquiatría dentro del sistema penitenciario, afirma el profesional de la salud.

En el país, tras conocerse la decisión del juez, numerosas personalidades se han pronunciado sobre el tema. La periodista Marien Aristy Capitán, en su columna del jueves en este diario asegura que la justicia nunca es igualitaria. La periodista refiere varios casos similares que envuelve a personas con esquizofrenia, los cuales están presos en el sistema penitenciario.

Para el profesional de la salud, después de la evaluación que realizan los profesionales, se somete la conclusión a la autoridad judicial, explica.

A partir de las conclusiones, el paciente debe ser remitido por el juez a la unidad a fin de recibir los medicamentos o terapia que prescriban los profesionales especializados en salud mental. Se dice si la persona estaba sano o psicótico cuando cometió el hecho. Si es una persona con una enfermedad mental, se le da seguimiento, se médica y se le acompaña a un proceso de terapia dentro del sistema penitenciario, insiste el profesional.

Esta semana, personalidades y familiares de las víctimas del hecho violento que cometió Pumarol levantaron su voz de protesta por la decisión del juez. Piden justicia y que la ley sea igual para todos.