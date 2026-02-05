Entidad advierte sentencia atenta contra Parque Nacional Jaragua

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresa su profunda preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afectaría gravemente al Parque Nacional Jaragua, una de nuestras áreas protegidas más importantes, ordenando la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y disponiendo, en los hechos, la exclusión de ciertas parcelas.

En un comunicado de la entidad se expone que más allá del fallo jurídico, se debe alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta.

“Nos enfrentamos a lo que constituye un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios”, subraya la Coalición.

Esta persistencia, precisa, representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y requiere ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público.

La Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas, advierte que la decisión judicial, tal como ha sido dictada, plantea serios riesgos para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.

De confirmarse este criterio, alerta, se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley, debilitando el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la Nación.