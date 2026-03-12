Entidad alerta sobre crisis Farmacias del Pueblo

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Asociación Farmacéutica Dominicana alertó ayer sobre las deficiencias en las Farmacias del Pueblo, entre ellas la escasez de medicamentos y problemas de infraestructura como filtraciones, falta de inversores, mobiliario insuficiente y fallas en los sistemas de aire acondicionado, lo que afecta la correcta conservación de los fármacos.

La denuncia fue realizada por la presidenta del gremio, Yagreysy Pérez, al hablar en una rueda de prensa, quien señaló además que algunos auxiliares farmacéuticos graduados están desempeñando funciones propias de licenciados en farmacia sin contar con la designación oficial ni recibir la remuneración correspondiente. Pérez también denunció la situación de los supervisores licenciados en farmacia que laboran en Promese/Cal, quienes perciben salarios de apenas 26 mil pesos mensuales, pese a que muchos cuentan con más de 15 años de servicio en la institución.

Recordó que en acuerdos firmados en 2023 se establecía que ese perfil debe contar con una escala salarial entre 60 mil y RD$65 mil, compromiso que, según afirmó, aún no se ha cumplido. Indicó que desde diciembre de 2025 los supervisores farmacéuticos no han recibido la asignación de combustible que se entrega mediante tickets para facilitar su movilidad laboral, lo que los obliga a cubrir ese gasto con su propio salario.

La asociación señaló que ha intentado reunirse en al menos tres ocasiones con el director de Promese/Cal, sin lograr hasta ahora una reunión. Solicitó formalmente una reunión para discutir sus demandas y abordar la situación del abastecimiento de medicamentos.

Advirtió que, si en el plazo de una semana no reciben respuesta, podrían tomar otras medidas hasta que sean escuchados.