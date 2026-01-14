Entidad exige actuar ante desapariciones, aprobar ley

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Observatorio de Derechos Humanos expresó profunda preocupación por el incremento de desapariciones en el país, no solo de niños, también de adolescentes, jóvenes y ancianos, cuyos casos permanecen sin respuestas.

La entidad advirtió que el dolor de las familias, obligadas a vivir con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, es una verdadera pesadilla nacional.

“Algo debemos hacer. No podemos permitir que los días y meses pasen sin respuestas. Cada segundo cuenta”, afirmó Manuel Meccariello, representante de la organización.

Citó los casos de Roldanis Calderón, de tres años, desaparecido el 30 de marzo de 2025, en Manabao, Jarabacoa, La vega, mientras jugaba en casa de una tía.

Operativos con Defensa Civil, Policía, Ejército y unidades caninas, no han logrado hallarlo.

También Brianna Genao Rosario, de la misma edad, quien desapareció el 31 de diciembre de 2025, en el paraje Barrero, Imbert.

Dijo que las autoridades han desplegado drones, excavaciones y equipos especializados y que dos tíos han sido señalados, pero persisten denuncias de irregularidades en proceso.

La entidad instó a la Policía, los departamentos de investigaciones y la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General , acelerar las búsquedas y esclarecer los hechos, garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos.

Planteó que cada caso es prioridad nacional y que la Ley de Alerta Amber sea aprobada, que permitiría activación inmediata de alertas ante desapariciones infantiles, coordinación interinstitucional y con medios de comunicación, capacitación especializada para búsqueda e investigación, participación de la sociedad civil.