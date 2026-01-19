Entidad llama a atender a adultos con autismo en RD

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Fundación Manos Unidas por Autismo realizó el III Congreso Internacional “Hablemos sobre autismo”, en el que advirtió sobre la urgencia de visibilizar las necesidades de la población adulta que tiene el trastorno del espectro en República Dominicana.

En el encuentro, la adolescente Sarah Hernández Quiroz proclamó que el país tiene una ley de atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero que ha sido violentada, por falta del reglamento para su aplicación.

Declaró que a sus 14 años ha aprendido a vivir con esa condición, gracias al apoyo de su madre. “A nada de lo que contempla le han dado cumplimiento”.

Dijo que aspira a vivir en un país donde se respeten los derechos de las personas con autismo, lo que emocionó al público que participó en la actividad, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

En el discurso central, la presidenta de la fundación, Odile Villavizar, destacó las vicisitudes que viven las familias que tienen hijos con autismo.

“Levantamos la voz para recordar que nuestros hijos crecen y en la adultez no pueden seguir siendo invisibles”, dijo, al recordar que durante muchos años se ha hablado de diagnóstico en la niñez y en la infancia, pero que cuando pasan a ser adultos, las necesidades de apoyo son muy altas.

Pero se enfrentan a la dura realidad, muy dura, de que no existen suficientes espacios de formación laboral ni oportunidades reales para que continúen desarrollándose.

Varios profesionales de la salud mental expusieron temas sobre aspectos que pasan las personas con TEA y sus familias.