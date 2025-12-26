Entidades presentan programa escolar Crece

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una iniciativa interinstitucional fue presentado en los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra el programa Construyendo Resultados Educativos para la Calidad y Equidad (Crece), que busca dar respuesta al bajo rendimiento en los aprendizajes de los estudiantes y al enriquecimiento de estrategias de enseñanza por parte de los docentes.

Para desarrollar el programa, el Ministerio de Educación unió esfuerzos con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (Isesp).

La presentación de Crece fue realizada por la directora del Departamento de Educación Continua del Isesp, Marta González, quien expuso de manera pormenorizada, ante cientos de maestros, las ejecutorias que contempla el programa de formación, en busca de enriquecer los métodos de enseñanza de los docentes y con eso, el aprendizaje de los adolescentes en las aulas.

Los actos fueron realizados en la sede del Distrito Educativo 10-05, en Boca Chica y en la Escuela Primaria Leonor M. Feltz, de San Antonio de Guerra, perteneciente al Distrito 10-07, con la participación de las autoridades docentes de centros y distritos educativos, así como autoridades de Inafocam y la Regional 10.

Crece contempla la formación de los maestros, con el propósito de posibilitar aprendizajes significativos, innovadores y creativos, ofreciendo oportunidades pedagógicas que aseguren el desarrollo integral.