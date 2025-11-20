Entidades tecnificarían el riego y fortalecerían el agro

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) firmaron ayer un acuerdo para promover la modernización de los sistemas de riego del país, fortalecer la productividad agropecuaria y fomentar el uso más eficiente y sostenible del agua en la producción agrícola.

El acuerdo lo suscribieron Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR; Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD y Osmar Benítez, presidente ejecutivo de esa entidad.

La alianza establece un marco de colaboración orientado a implementar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo tecnológico, la formación de capacidades y la mejora competitiva del sector agrícola del país.

Tras la firma, Caamaño Vélez subrayó que el convenio permitirá desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías que beneficiarán a los técnicos y a los productores, fomentando la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua y en producción agrícola.

Dijo que la colaboración con la JAD “fortalece nuestras capacidades institucionales y nos permite fortalecer la implementación de sistemas de riego modernos, promoviendo la productividad y el desarrollo agrícola del país”.

En tanto, Benítez expresó que esa alianza forma parte del plan de trabajo que la institución desarrolla en beneficio del sector agropecuario, con el propósito de continuar impulsando su desarrollo y de dotar a los productores de herramientas, conocimientos y tecnologías necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la agricultura nacional.

Indicó que el acuerdo se firmó en presencia de los miembros del Consejo de la Junta de Regantes, durante una jornada técnica de riego que contó con la participación de una delegación de la Comisión Nacional de Riego de Chile, encabezada por el director ejecutivo, Wilson Ureta Parraguez y la consultora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Alba Llavona.

Recordó que, “desde el 2007 hemos construido una alianza con las juntas de regantes en todo el país, con el propósito de promover la eficiencia en el uso agua de riego”.

Entre las principales áreas de cooperación contempladas en el acuerdo figuran la formación técnica especializada en sistemas de riego presurizado, diseño, instalación, manejo, mantenimiento y el desarrollo de programas educativos como talleres, seminarios, charlas y conferencias.

Además, la promoción de iniciativas de riego tecnificado y el fortalecimiento de los sistemas productivos bajo riego, así como el intercambio de conocimientos, metodologías, materiales didácticos y estudios sectoriales.