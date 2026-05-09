Se entrega acusado de causar muerte a cabo policial durante incidente familiar en Brisas del Este

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La Policía Nacional informó que se entregó la mañana de este sábado 9 de mayo Abel Morillo Morillo, de 24 años, señalado como el presunto responsable de ocasionar la muerte de su primo, el cabo policial Pedro Enrique Medina Morillo, durante un incidente ocurrido en el sector Brisas del Este, del municipio Santo Domingo Este.

El detenido se presentó en el Palacio de la Policía Nacional, acompañado de varios familiares, donde fue recibido por el director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, coronel Diego Pesqueira.

Pesqueira informó que, previo a ser puesto a disposición del Ministerio Público, Abel Morillo Morillo será sometido a las evaluaciones médicas correspondientes y se le garantizarán todos sus derechos fundamentales, conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes vigentes.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando el cabo Medina Morillo, de 28 años, intervino en una situación en la que el hoy detenido presuntamente agredía a su madre, en una vivienda ubicada en el citado sector.

Según las investigaciones iniciales, el alistado policial intentó mediar para evitar la agresión, momento en que sufrió una herida de arma blanca en el lado derecho del abdomen, la cual posteriormente le provocó la muerte mientras recibía atenciones médicas.

La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que el detenido será sometido a la justicia, para los fines legales correspondientes.