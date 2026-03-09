Entrega al Papa réplica de la piedra angular de la Catedral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El embajador de la Orden de Malta ante la República Dominicana, Enrique Antonio Valdez Aguiar, sostuvo un encuentro con el papa León XIV durante la audiencia general que fue celebrada el miércoles de la semana pasada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al concluir la audiencia, en el momento en que el Papa León XIV saluda a los a distintos invitados y delegaciones presentes, el embajador Valdez Aguiar pudo estrechar la mano del Pontífice y le entregó un obsequio de profundo significado histórico y espiritual para el pueblo dominicano: una réplica de la piedra angular de la Catedral Primada de América, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y considerada el primer templo catedralicio del continente americano.

El simbólico presente fue ofrecido como una expresión del vínculo histórico entre la Iglesia universal y la República Dominicana, así como del profundo arraigo de la fe cristiana en el país desde los inicios de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Durante el breve intercambio, el embajador Valdez Aguiar manifestó al Papa León XIV el afecto y la cercanía del pueblo dominicano, recordando además las visitas que el hoy Pontífice realizó años atrás a la República Dominicana en su condición de superior de la Orden de San Agustín, particularmente a la comunidad agustiniana de la ciudad de La Vega.

La réplica entregada al Papa reproduce la piedra angular colocada en la construcción de la Catedral Primada de América a inicios del siglo XVI, monumento emblemático del patrimonio religioso e histórico del continente.