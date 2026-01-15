Se entrega a la PN acusado homicidio

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un hombre acusado de quitarle la vida a otro de varias estocadas por presuntos motivos pasionales, se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional, tras un llamado de entrega y varios seguimientos por parte de las autoridades.

El reporte policial indica que Ericson Luis Cabrera Mercado era activamente buscado por su presunta implicación en la muerte, por arma blanca, de Kelvin Reyes Martínez, ocurrida el pasado 11 de enero de este año, en las inmediaciones de un colmado ubicado en la calle Doble Vía, sector San Miguel, municipio de Navarrete.

La Policía dijo que luego de emitirse el llamado de entrega y mantener un asedio policial constante, el imputado se presentó voluntariamente ante las autoridades con su representante legal, donde fue recibido y puesto bajo custodia. Será puesto a disposición del Ministerio Público, para fines legales.