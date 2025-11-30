Estado entrega a la Procuraduría terreno en la Ecológica donde se construirá el "Inacif soñado"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Procuraduría General de la República (PGR) inició la implementación de un plan de modernización del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con la finalidad de mejorar su operatividad y eficientizar los servicios que ofrece al sistema de justicia y a los ciudadanos.

Con ese propósito, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, firmó con Rafael Burgos Gómez, titular de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) y responsable honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), un contrato de usufructo que permitirá al Inacif disponer de un terreno de más de 27,000 metros cuadrados (más de 44 tareas) para sus áreas de investigación y de morgue.

El terreno está localizado en la Avenida Ecológica, sector El Valiente, del municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.

Durante el acto de firma del convenio celebrado en la sede de la Procuraduría General, Reynoso valoró la entrega del inmueble, al tiempo de resaltar que la iniciativa busca dotar al país de un espacio para tener ese “Inacif soñado”, con unas instalaciones a la altura de las capacidades de su personal técnico altamente calificado y entregado a sus labores.

“La criminalidad, sin lugar a dudas, se ha tecnificado, no solo en República Dominicana, lo ha hecho a nivel internacional. En ningún caso debemos permitir que instituciones como el Ministerio Público, que tiene constitucionalmente la responsabilidad de la persecución, no tenga un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que siempre esté más tecnificado para hacer las pericias de aquellas actuaciones criminales que estamos llamadas a investigar”, dijo.

Recordó que la ciencia forense es una herramienta indispensable para un Estado de derecho, por lo cual, contribuye a la construcción de una mejor democracia.

Señaló que el Inacif no se limita al Ministerio Público. “Desde siempre, en nuestro caso, hemos soñado y querido un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que sea un modelo, no solo en República Dominicana, como una institución de excelencia, sino, un Inacif que pueda ser modelo para el mundo”, expresó.

Destacó que República Dominicana tiene profesionales de las ciencias forenses de primer nivel, por lo que valoró la entrega del inmueble para seguir avanzando. “Para poder realizar este sueño, esta meta estratégica era necesario una ubicación, un lugar, y en ese sentido, nos acercamos al doctor Burgos, pidiéndole la posibilidad de que pudiésemos ubicar ese lugar, y quiero reconocerle que su apertura fue total e inmediata”, expresó.

Reynoso también valoró la disposición del presidente de la República, Luis Abinader, quien -dijo- siempre ha tenido el interés de dotar al país de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que sea moderno. “Esto va contribuir de forma significativa a fortalecer la institucionalidad, a consolidar el Estado de derecho, y es un beneficio para toda la República Dominicana”.

“Estamos convencidos desde el Ministerio Público que ese Inacif modelo, ese Inacif tecnificado y acorde a las demandas de los nuevos tiempos, ya no es un sueño, ya es una meta estratégica que hoy inicia sus primeros pasos; primeros pasos, pero fuertes y seguros”, indicó.

Expresó su confianza en que en un plazo corto y razonable la institución tendrá una nueva y espaciosa sede. Su terreno amplio permitirá los parqueos necesarios, incluso un entorno paisajístico y forestal que contribuya a revalorizar el municipio donde se instalará con acceso rápido a las amplias autopistas de la zona.

De su lado, Burgos Gómez destacó la importancia de tener instituciones fuertes y las acciones adoptadas para modernizar al órgano forense. Destacó “que el Ministerio Público tiene que ser y estar por encima de todas las instituciones del Estado dominicano como responsable de preservar los derechos de los ciudadanos”.

Resaltó la importancia de que el país, que ha logrado grandes avances en distintas áreas de la economía, pueda disponer de organismos de investigación modernos.

“Reconoce el Gobierno que debemos tener una institución fuerte, una institución que represente y tenga toda la tecnología necesaria para conservar y preservar derechos y también para la dignidad humana cuando, en algunos casos, tengamos que pasar por esos servicios que son los servicios con los que finalmente cerramos el ciclo de nuestra vida”, dijo.

El acuerdo

Mediante el contrato el Inacif dispondrá de un inmueble con una extensión superficial de 27,767.88 metros cuadrados, localizado en el citado municipio, el cual será utilizado para los fines de edificar unas instalaciones del Inacif.

El acto para la firma del acuerdo contó con la participación de funcionarios de ambas instituciones.

Por el Ministerio Público estuvieron la responsable de la Dirección General Administrativa, Claribel Mejía; y por el Inacif, la directora Sonia Lebrón, y el director administrativo Jorge Báez, mientras que, en representación de Bienes Nacionales, estuvo el subdirector general, José Moya; la directora jurídica Yolanda de la Cruz, y el director técnico Gilberto Grullón.