Entregan multiuso al ERD construido con $30 millones

El presidente Luis Abinader inauguró ayer el techado multiuso del Campamento Militar 16 de Agosto, en Pedro Brand y compartió su tradicional almuerzo navideño con más de 2,500 soldados del Ejército.

Al compartir con los militares, el mandatario expresó: “Me siento orgulloso de su trabajo y cada vez, cada día, más comprometido para mejorar las condiciones de vida y así también las condiciones en general del Ejército de la República Dominicana”.

Resaltó que el legado que los militares pueden dejar a sus familias, “es ese trabajo, ese compromiso con la República, ese compromiso con su patria y, sobre todo, también su honestidad es el mayor legado que se le puede dejar a cada familia y a cada hijo al finalizar este 2025”.

Junto al presidente Abinader estuvieron los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre y el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

La obra

En tanto que, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó que el nuevo multiuso fue construido con una inversión superior a los RD$30 millones, en un área de 1,200 metros cuadrados, diseñado para fortalecer la preparación física, recreativa y formativa del personal militar del campamento.

La obra tiene una estructura metálica, piso sintético especializado para área de juego, soportes con tableros certificados por la FIBA y pizarra electrónica.

Además, cuenta con un muro perimetral en bloques de hormigón y malla ciclónica, sistema eléctrico, gradas, baños mixtos, salón multiuso, cisterna, pintura y terminaciones generales.

Cruz dijo que el presidente Abinader “tiene un gran compromiso con el deporte, no solamente en el deporte civil, sino, que hoy demuestra que ese compromiso se extiende al deporte militar”.