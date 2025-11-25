Entregan los Premios Anuales de Literatura e Historia José G. García

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura entregó ayer los Premios Anuales de Literatura 2025 y el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2024 en un acto encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en la Galería Ramón Oviedo de la sede de la entidad.

En la categoría Premio Anual de Cuento José Ramón López el poeta César Augusto Zapata Santos, fue galardonado con “Los sueños también son espejos”, y con el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván lo obtuvo Jesús María Pérez Martínez por “Espejuelos, náufrago en el mar Caribe”.

Con el Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena la obra “Crónicas del aquí y de ahora (Crónica del puente)”, del dramaturgo Arístides Radhamés Polanco, resultó premiada y con el Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña recayó a Fernando de Jesús Reynoso Cabrera, autor de “La utopía de América en ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman”.

Otros galardonados fueron Brunilda Altagracia Contreras Núñez al ser ganadora con el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard con “De Juliana a Julián” y con el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2024 se distinguió la investigación “Historia de la frontera dominico-haitiana”, de Miguel Reyes Sánchez y Alberto Despradel Cabral.

Este ultimo lauro está dotado con un premio de 500,000 pesos, un diploma de reconocimiento y la publicación de la obra en la Editora Nacional.

Mientras, los ganadores de las distintas categorías de los Premios Anuales de Literatura recibirán una dotación de 300,000 pesos, un diploma y la publicación de sus obras