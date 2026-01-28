Entregan primera etapa del bulevar y parque Pedro Livio Cedeño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carolina Mejía entregó la primera etapa del bulevar y el parque Pedro Livio Cedeño, una transformación que incluyó mejoras estructurales, paisajísticas y de uso recreativo con un profundo impacto comunitario.

La primera etapa del bulevar, construida con 40 millones de pesos otorgados de manera extraordinaria por la Presidencia de la República, abarca desde la avenida Padre Castellanos hasta la avenida Juan Pablo Duarte, con alrededor de 400 metros de extensión, impulsando la accesibilidad y el orden en toda la zona.

La recuperación del espacio público devuelve a la gente un área caracterizada por la limpieza y el orden que invita al esparcimiento con sus bancos y urbanismo táctico.

Al pronunciar las palabras centrales de la inauguración, la alcaldesa del Distrito Nacional sostuvo que esta obra tendrá un gran impacto porque además de embellecer, también fomenta la cultura del cuidado y el respeto al espacio público. En ese sentido, agradeció al presidente Luis Abinader por los fondos especiales para esta intervención.

“Hoy no solamente entregamos una obra, hoy devolvemos dignidad, orden y espacios de vida a esta comunidad, porque Santo Domingo no es solo calles y cemento, también es su gente. Con esta intervención integral del bulevar Pedro Livio Cedeño, que incluye la reconstrucción de este parque, seguimos construyendo una ciudad más humana, más verde, más segura y más inclusiva”, manifestó.

Carolina Mejía y otras personalidades

El director de Infraestructura Urbana del cabildo, ingeniero Alonzo Rosario, explicó que construyeron 2,714 metros cuadrados de aceras y 1,759 metros lineales de contenes.

También fueron colocados 176 bolardos para garantizar el tránsito peatonal, evitando que vehículos se aparquen indebidamente en las aceras. En ese sentido, también se instalaron nuevos postes de tendido eléctrico y luminarias para mejorar la visibilidad y la seguridad en el entorno.

Rosario puntualizó que se readecuaron los accesos a los callejones para facilitar el paso y se pintaron casas para mejorar la estética visual. Además, se mejoró el drenaje pluvial con la construcción de nuevos colectores y la recuperación de 650 metros lineales de alcantarillas que estaban colapsados. Las brigadas realizaron poda de árboles existentes y plantaron nuevos, así como la colocación de nueva grama.

Esta transformación contempla la integración de jóvenes mediante actividades educativas, culturales y recreativas que favorezcan su desarrollo personal.

Como parte de la recuperación integral del área, fue reconstruido el parque Pedro Livio Cedeño, el cual cuenta 4,000 metros cuadrados y con nuevas áreas de juegos infantiles, incluyendo la instalación de un circuito inclusivo para niños con discapacidad. Asimismo, tiene bancos, zafacones, mesas para picnic, verja perimetral y un hermoso gazebo que fue revitalizado, el en que se podrán realizar actividades recreativas.

La segunda etapa está siendo intervenida y será entregada este año y va desde la Marcos Adón hasta la Juan Pablo Duarte, con unos 700 metros. Ambas etapas del Bulevar Pedro Livio Cedeño, cuyo valor total asciende a RD$74 MM otorgados por la Presidencia, beneficiarán directamente a sectores colindantes a estas vías, tales como Villas Agrícolas, ensanche Luperón y Villa Juana.

Desde ya, moradores de estos populosos sectores experimentan mejoras en la movilidad y la seguridad, plusvalía en las propiedades cercanas, fomento a la convivencia en los espacios verdes, incremento en el sentido de pertenencia, amento de actividades recreativas y comunitarias, entre otros beneficios.