Entregan vivienda a familia paciente de cáncer infantil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano, en colaboración con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci), entregó una vivienda nueva a la familia del joven paciente oncológico Luis David Alcántara, residente en la comunidad La Cueva del municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.

La acción solidaria se realizó como parte del apoyo que el Banco Popular brinda desde hace 14 años a FACCI, organización dedicada a acompañar a niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y a sus familias durante el proceso de tratamiento y recuperación.

En 2021, a la edad de 14 años, Luis Alcántara fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático. Su madre tuvo que abandonar su fuente de empleo para poder cuidar al joven adolescente y a sus otros tres hermanos. Sus abuelos maternos se encargaron de ayudarles con la alimentación y les cedieron un espacio para vivir que, sin embargo, no reunía las condiciones de habitabilidad apropiadas.

Los voluntarios de FacciI identificaron la situación socioeconómica y psicosocial de la familia, el estado de vulnerabilidad de la vivienda y los enseres, y contactaron al Banco Popular para iniciar una operación de mejora de las condiciones de vida de la familia.

Con el apoyo del Popular, se construyó una vivienda desde cero en el terreno cedido por los abuelos maternos. El nuevo hogar familiar ha permitido mejorar significativamente las condiciones de habitabilidad para el joven paciente, su madre y sus hermanos, superando con ello las limitaciones estructurales y económicas que dificultaban su calidad de vida y la recuperación del enfermo.

Además de la construcción de la vivienda, el Banco Popular entregó una computadora portátil al joven beneficiario, con el propósito de contribuir a su formación académica y facilitar su acceso a herramientas tecnológicas que apoyen su desarrollo educativo.