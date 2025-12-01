Entregarán RD$600 millones a retirados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció ayer que el próximo martes entregarán RD$600 millones, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), por concepto de “sueldo por año” a los militares que pasaron a la situación de retiro durante el 2025.

El anuncio fue hecho en un almuerzo navideño que el presidente Luis Abinader compartió con miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro.

En sus palabras a los retirados, el presidente Abinader manifestó admiración y respeto por el trabajo que realizaron a favor del país para mantener la paz, la seguridad y la independencia.

Por otro lado, el teniente general Fernández dijo que este año han hecho más de 48,000 reconsideraciones salariales, inauguraron una Farmacia del Pueblo para los retirados y entregaron bonos, entre otras ejecutorias para los retirados.