Dice si alimentos
Médico aboga haya etiquetado frontal por salud
Etiquetado frontal sal, azúcar, calorías, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, contiene edulcorantes, cafeína, según sea el caso. En ese sentido se propone que se actúe
Una de cada cinco muertes (20 %) a nivel global se asocia a dietas no saludables. La mala alimentación guarda una estrecha relación con la hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol, el sobrepeso y la obesidad afirma el doctor Samuel Ramos, miembro de la directiva de Dominicana Saludable.
En ese sentido, se hace necesario que las autoridades impulsen y se apruebe el etiquetado frontal, el cual contribuye con la educación y toma de decisiones responsables por parte de los ciudadanos.
Este tipo de consumo, en gran medida, se debe a la amplia disponibilidad, asequibilidad y promoción de productos alimentarios procesados y ultra procesados, que contienen cantidades excesiva de azúcares, grasas y sodio, analiza el especialista.
Según la Organización Mundial de la Salud, no transmisibles (ENT), las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otras son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, cobrando la vida de 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen. En la región de las Américas, estas enfermedades son responsables del 81% del total de muertes por año.
Exceso de químicos
En gran parte, las enfermedades no transmisibles son consecuencia de la ingesta excesiva de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, los denominados “nutrientescríticos”.
Acceso a la orden del día
Este tipo de consumo, en gran medida, se debe a la amplia disponibilidad, asequibilidad y promoción de productos alimentarios procesados y ultraprocesados, que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas y sodio.
Salud
La salud preventiva: el gran foco en 2026
Lily Luciano
Evitar el azúcar
El especialista considera responsable que se recomiende evitar la ingesta de edulcorantes. Asegura que es frecuente el consumo habitual de alimentos de sabor dulce (con o sin azúcar). Eso es particularmente importante en los niños pequeños, porque el consumo a una edad temprana puede definir los hábitos de consumo de toda la vida.
Falta acciones
Con la aplicación de leyes y medidas que regulen los ambientes alimentarios se puede facilitar las elecciones alimentarias saludables y desalentar las opciones de productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos y edulcorantes. Se recomienda regular esos productos con el objeto de prevenir el desequilibrio en la alimentación, con la utilización de etiquetas. Estos etiquetados en el frente del envase deben indicar a los consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de sodio, azúcares libres, grasas saturadas o grasas totales. Así también si contiene grasas trans o edulcorantes. La evidencia científica ha demostrado la eficacia de ciertas políticas públicas, como el etiquetado nutricional frontal de alimentos, para reducir la demanda y desalentar la compra de productos comestibles no saludables.