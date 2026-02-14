Equipo entrena contra laboratorios ilegales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El primer ciclo de entrenamiento para la conformación del “Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos” fue clausurado ayer en un acto encabezado por la embajadora de Estados Unidos Leah Campos y el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Un documento señala que la actividad convirtió a República Dominicana en el primer país de la región en implementar una iniciativa preventiva especializada frente a la amenaza emergente de laboratorios de drogas sintéticas.

Esta iniciativa tiene como objetivo crear una unidad operativa altamente especializada para intervenir, asegurar y desmantelar laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación ilícita de metanfetaminas, opioides sintéticos, como el fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas.

El equipo integra capacidades tácticas, químicas, forenses, sanitarias, ambientales y legales, operando bajo estándares internacionales en manejo de materiales peligrosos (HazMat), priorizando la seguridad del personal actuante y la ciudadanía.

El equipo estará integrado por diferentes instituciones estatales como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y productos Sanitarios, (Digemaps), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom), el Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Sistema Nacional de Emergencias 911, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias y Extrahospitalarias (Daeh) y varias unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En el acto estuvieron presentes la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Rebecca Márquez y el Director Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, y representantes de varias instituciones del Estado.

La creación del equipo responde a la transformación del narcotráfico global, caracterizado por el au mento en la producción ilícita de drogas sintéticas y la diversificación de las nuevas sustancias psicoactivas. Los laboratorios clandestinos representan alto riesgo químico, además de constituir amenazas directas para las comunidades.