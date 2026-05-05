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Lamentable

El escalofricante final que tuvo una señora de 74 años que fue reportada como desaparecida

El cuerpo fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.

Cuerpo sin vida recuperado

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La Defensa Civil de la República Dominicana en La Romana recuperó este martes el cuerpo sin vida de una señora de 74 años, que fue reportada como desaparecida.

El cadáver fue localizado en una zona boscosa cercana a Higüeral, en la carretera vieja de La Romana, tras varios operativos de búsqueda realizados en el área.

El cadáver, que fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 

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