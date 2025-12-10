Escogen dominicana como vicepresidenta del CEVI en convención violencia contra la mujer

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Fue elegida como vicepresidenta del Comité de Expertas de la Convención para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la destacada documentalista y experta en asuntos de violencia contra la mujer, la dominicana y salcedense Yildalina Tatem Brache.

Su elección se llevó a cabo dentro del marco de la reunión que se celebra en Belén Do Para, Fortaleza, Brasil, en donde participaron delegaciones de varios países Latinoamericano y el Caribe Anglófono, los cuales son signatarios a este enclave.

De acuerdo a la también documentalista dominicana, el CEVI pertenece a este comité dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la modalidad ad honoren y desde el mismo se realiza un gran trabajo a favor del cumplimiento de la Convención.

Pertenecer a este comité en el marco de la OEA es ad honoren y desde el mismo se realiza un gran trabajo a favor del cumplimiento de la Convención

Hace 30 años se firmó en Belén Do Para, Fortaleza Brasil, la Convención para la Erradicación de todas las Formas de Violencia Contra la Mujer.

Este diciembre del 9 al 12 se celebra la Conferencia de Estados Parte, en ese marco, se realizó la reunión anual del Comité de Expertas, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención MESECVIC, en donde se realizó la votación de la renovación de la directiva, con la presencia de las Expertas de los países de Latinoamérica y Caribe anglófono. En esta elección fue electa como vicepresidenta del CEVI, Yildalina Tatem Brache, Experta de República Dominicana, presente en el evento.

La presidente de dicha Convención es la brasileña, Miriam Roache y dentro del mecanismo de seguimiento de la Convención/CEVI, las delegaciones presente aprobaron en dicha reunión la Ley Modelo de Prevención de la Violencia Digital Contra las Mujeres, la cual se espera sea un instrumento que los Estados usen para prevenir esta terrible situación.