Intento de homicidio
España extradita dominicano prófugo
En atención a una solicitud de las autoridades de República Dominicana, el Reino de España procedió con la extradición del dominicano Jorge Ariel Mateo González, condenado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, en un hecho ocurrido en la provincia San Juan, en el año 2012.
Un comunicado de prensa indica que Mateo González, quien había sido declarado en rebeldía por la Corte de Apelación de Barahona, fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que las autoridades del Reino de España aceptaran la petición de extradición que hizo el Ministerio Público de República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes.