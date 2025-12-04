Denuncia hieren a su hijo en colmado, culpa a una banda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Randy Jiménez Batista

Especial para Hoy

Un comerciante denunció ayer que un hijo suyo fue agredido con un machete en la mano izquierda por unos presuntos antisociales, en un hecho ocurrido en el sector 24 de Abril, de la zona alta de la capital.

Nazario González de la Cruz dijo que Argenis González, de 21 años, recibió lesiones de arma blanca en el Colmado La Moringa 2, propiedad de la familia, alrededor de las 8:50 de la noche. Refirió que el hecho se produjo mientras atendía el citado negocio.

González explicó que el colmado está ubicado en la Nicolás de Ovando, casi esquina 4, en el 24 de Abril, donde los victimarios fueron a tomar unos productos fiados por la fuerza, como solían hacer.

Cuando su hijo se negó, agregó, se armó una discusión y luego los agresores regresaron con machetes para atacar a Argenis y a Geremy, su otro hijo de 24 años, a quien le dieron un golpe.

Responsabilizó del hecho a la banda denominada “Los Macos”, supuestamente encabezada por alias “el papá de Los Macos” y otros dos integrantes de alias “Bobotom” y “Ariel”.

Dijo que “son tan cínicos que, luego de herir a Argenis se querellaron contra él y Geremy en la Fiscalía”, a pesar de que sus hijos les tiraron botellas para defenderse y evitar que los presuntos delincuentes entraran al colmado.

También se quejó de que a los agresores les aceptaron la denuncia de inmediato, pero que tuvo que aportar los vídeos para que se la aceptaran.

Denunció que su hijo buscó sin éxito asistencia en los hospitales Moscoso Puello, Gautier y Ney Arias Lora, debido a lo complicado de la herida.