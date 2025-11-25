Experto advierte sistema salud no avanza en sangre

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En el anacrónico sistema de salud que tiene República Dominicana, carente de educación en salud, la gente sólo busca sangre si la necesita y se cree propietario del valioso líquido.

Así lo analiza el hematólogo Sócrates Sosa, fundador del Hemocentro Nacional. “Como la gente paga por la sangre, se cree poseedor de un producto que una vez está en el centro de salud, debe pertenecer al sistema de salud del país”, asegura el profesional.

Considera que el sistema de salud es anacrónico y la sangre es un producto del mercado, lo que calificó como lamentable y precisó que la calidad de ese producto depende de la calificación del donante.

Mirada crítica

Para el doctor Sócrates Sosa se necesita una política de sangre, para poder satisfacer la demanda y elevar la conciencia ciudadana.

Indica que los comerciantes pululan alrededor de la gente y que el Estado no hace nada, cuando es un tema que le compete.

Deplora que hay establecimientos que se suplen de esos llamados bancos de sangre, que se lucran en desmedro de la vida de la gente. Para detener esa práctica, dice que es necesario una rectoría y poner el tema hasta en mano de la seguridad del Estado.

Preguntas frecuentes

¿Qué se hace si se busca una sangre y no se usó en el familiar, llevársela a la casa? Se pregunta el doctor Sosa, quien asegura que así no funciona un sistema de salud.

Precisa que en la actualidad, en la sangre prima el lucro de un mercado que favorece al que la puede obtener.

Sangre no es propiedad

La sangre que se dona se debe quedar en el establecimiento de salud y si caduca se desecha, explica Sosa, al insistir en la necesidad de educar a la población con campañas permanentes de donación y uso de ese recurso vital.

“Como la gente paga RD$9 o 10 mil por una pinta de sangre, se queda merodeando alrededor de lo que pagó”, asegura.

Sostiene que una unidad de sangre en condiciones óptimas debe durar alrededor de 35 días, pero debe conservarse con la temperatura que requiere.

El precio de la sangre

El especialista recomienda que el Ministerio de Salud Pública debe normalizar la sangre en el mercado, tal como lo hizo con los partos por cesáreas.

“La sangre no tiene costo, quien lo que tiene es la preparación. Es el procesamiento lo que cuesta dinero”, se refiere a personal calificado y a los equipos para mantener el líquido en la calidad que se requiere.

Por eso insiste que la sangre es un bien público que debe ser regulado por el Estado.

Especificaciones

El doctor Sosa explica que los donantes de sangre y hemoderivados no deben recibir pago por la donación, al precisar que genera distorsión en el sistema de salud.

La regulación

Para el facultativo, el ente regulador debe establecer los costos de las unidades de sangre y de los hemoderivados, por lo que entiende que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) debe someter una petición al Consejo de la Nacional de la Seguridad Social (CNSS), para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) garanticen la cobertura de ese insumo.

Sin embargo, indica que el mayor problema cuando se habla de sangre, es que no existe donación sistemática, así como la ausencia de una política alrededor del tema.

Mayor demanda de sangre

El doctor Sosa sostuvo que el procedimiento médico que más sangre requiere es la cirugía de corazón, así como durante el proceso de recuperación.

“Para una cirugía cardiaca pueden pedir a la familia entre cinco y seis unidades de sangre, aunque cada procedimiento tiene protocolos diferentes”, señala.

A seguidas, agrega: “Se le pide sangre, paquete globular y plasma, que son componentes diferentes que se extraen de la misma sangre. En una cirugía se pueden usar todos los componentes de la sangre o ninguno de ellos. Si se piden cinco paquetes globulares, implica que el paciente puede estar perdiendo cinco”.

Indica que cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía, debe tener sangre reservada; sin embargo, que lo ideal es que no llegue a necesitarla.

El hematólogo explica que el segundo grupo de pacientes que más sangre demanda es el de los que están en diálisis, debido a las limitaciones propias de los riñones. “Cada vez que van a hemodiálisis, casi siempre necesitan sangre”, precisa.

Uso de la sangre

La sangre se guarda preparada y si el cirujano la requiere está ahí, de lo contrario, el familiar debe liberarla para que pueda ser usada en otra persona. Si no se usa, hay que desecharla, explica el doctor Sosa.

El por qué de las cosas

El anestesiólogo o el perfusionista es el encargado de ir trasfundiendo la sangre, de acuerdo a la necesidad de la persona que está en cirugía.

El banco de sangre pide 13 donantes, eso es lo correcto, dice, tras señalar que a seis unidades se les extraen las paquetes globulares y el plasma. Manifiesta que esa es una inquietud frecuente en cualquier sala de espera de un centro de salud.

Plasma y tiempo

El plasma debe ser fresco, por lo que debe tener menos de seis horas de haber sido extraído del donante, asegura el especialista.

Explica que debe ser de de alta importancia saber que las plaquetas globulares solo duran 72 horas fuera del cuerpo y que las que son convencionales, extraídas de un donante no se almacenan en frío, se mantienen en temperatura de aire acondicionado.

“Si son plaquetas de aféresis, duran hasta 72 horas”, explica, al indicar que pueden estar en el banco de sangre y que de lo contrario no, hay que descartarla.

Explicación pertinente

Las plaquetas son las células de la sangre y tienen como función la coagulación. La sangre es del sistema de salud, desde que una persona la entrega, deja de pertenecerle.

Vigilancia

El doctor Sosa dice que alrededor de la sangre debe haber vigilancia oficial, pues se trata de un tema de vida y que todo está estipulado en la ley y sus reglamentos. “El delito de buscar sangre y venderla está frente a las narices de todos, alrededor de centros públicos y privados”, afirma Sosa.

Recomendaciones

El especialista recomienda campañas promocionales permanentes sobre donación, que no necesariamente implica que se realicen actividades puntuales.

“Debe haber anuncios en televisión y en los periódicos llamando a la población a donar. Se debe comenzar a educar a los niños desde la primaria, para que aprendan de sangre y sean los próximos donantes”, proclama.

En la actualidad, se llevan operativos a lugares públicos y privados para recolectar sangre, pero el doctor Sosa entiende que no obedece a una política nacional de sangre. “Los países que han resuelto el problema tienen como base el establecimiento de una política de donación”.