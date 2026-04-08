En La Esperilla sufren inundaciones por alcantarillado dañado hace dos años

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Residentes del sector de los Restauradores, en la calle La Esperilla, detrás del Instituto Agrario Dominicano, denunciaron este miércoles que las constantes lluvias han provocado inundaciones en varias viviendas debido al deterioro del sistema de alcantarillado.

Una residente, identificada como Mar Albuger, explicó al periódico Hoy que desde hace dos años ha solicitado al ayuntamiento la reparación de la infraestructura, sin obtener respuesta. “Ya se está metiendo el agua para la casa. Si yo estoy inundada, las dos casas que están para allá y todo lo que está pegado del alcantarillado están muy inundados”, expresó.

Dos años de espera: familias de La Esperilla sufren inundaciones por alcantarillado dañad

La denunciante aseguró que enviará videos al ayuntamiento como evidencia de las múltiples gestiones realizadas y del impacto que la falta de solución ha tenido en la comunidad.

Los residentes reiteraron su llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación y eviten que las lluvias continúen afectando las viviendas y poniendo en riesgo la salud de las familias.