Paz a su alma
Solo esperó despedirse de su madre: Fallece niña dominicana que luchaba contra el cáncer en EE. UU.
La niña había sido diagnosticada en 2024 con leucemia megacarioblástica, una enfermedad agresiva que afecta la médula ósea y que, pese a los tratamientos, avanzó rápidamente.
La señora María Castillo confirmó la triste noticia del fallecimiento de su hija, Arleen de Jesús Castillo, una niña dominicana de apenas seis años que libraba una intensa batalla contra un cáncer agresivo en Estados Unidos.
A través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales, la madre expresó su gratitud por las oraciones y el apoyo recibido durante los últimos meses, y compartió que pudo viajar a tiempo para acompañar a la pequeña en sus últimos días de vida.
El País
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Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
“Gracias a Dios pude llegar a los Estados Unidos para estar junto a mi hija en sus últimos momentos”, escribió Castillo, quien durante meses gestionó una visa humanitaria para reencontrarse con Arleen.
La niña había sido diagnosticada en 2024 con leucemia megacarioblástica, una enfermedad agresiva que afecta la médula ósea y que, pese a los tratamientos, avanzó rápidamente.