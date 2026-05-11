Estados Unidos quita visado por deuda de manutención a niños

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció la revocación de visas a las personas que tengan deudas elevadas en su país por concepto de manutención de menores de edad.

En la misma información las autoridades estadounidenses instan a los ciudadanos tramitar los arreglos para el pago de sus atrasos por alimentación de sus hijos.

“En coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Estado revocará los pasaportes estadounidenses de aquellas personas que tengan una deuda significativa de manutención infantil”, advierte un mensaje de la delegación diplomática, colgada de las redes sociales y en las distintas plataformas informativas.

Señala que cualquier persona que tenga una deuda de manutención infantil debe hacer arreglos de pago ahora, con la agencia estatal correspondiente encargada del cumplimiento de la manutención infantil para evitar la revocación del pasaporte.

“Si una persona se encuentra fuera de los Estados Unidos cuando su pasaporte sea revocado, solo será elegible para un pasaporte de validez limitada para regresar directamente a los Estados Unidos”, precisa el mensaje de la Embajada de USA en Santo Domingo.

En Estados Unidos, ambos padres tienen la obligación legal de mantener financieramente a sus hijos menores de edad, cubriendo necesidades como alimentos, vivienda, salud y educación, incluye a los padres no casados.