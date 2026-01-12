¿Cómo estará el clima en República Dominicana esta semana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

– La República Dominicana inicia la semana bajo la influencia de un flujo de viento del noreste y una vaguada asociada a un sistema frontal, condiciones que estarán generando incrementos nubosos y precipitaciones dispersas, moderadas en ocasiones, acompañadas de ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional.

Las lluvias se concentrarán durante la tarde y primeras horas de la noche en zonas como Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Azua, Pedernales y Barahona, entre otras.

Martes con lluvias en la madrugada y mejoría en la tarde

Para mañana martes se prevé la incidencia de una débil vaguada y un marcado flujo de viento del noreste, que provocarán chubascos moderados en horas de la madrugada sobre localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Santiago y La Vega. Estas precipitaciones se extenderán hasta primeras horas de la mañana.

En horas de la tarde, sin embargo, se espera una disminución del contenido de humedad, lo que favorecerá un ambiente más estable, con cielos poco nubosos y escasas lluvias en gran parte del país. Solo se pronostican chubascos aislados en puntos del noroeste, suroeste y la Cordillera Central.

Temperaturas frescas y agradables

Las temperaturas se mantendrán agradables debido al invierno y al viento fresco del noreste, con mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C. En zonas montañosas y valles del interior se prevé la ocurrencia de nieblas o neblinas en horas de la mañana.

Miércoles mayormente soleado

Para el miércoles, la influencia de un anticiclón y la reducción del contenido de humedad crearán condiciones óptimas para actividades al aire libre. Se espera un cielo mayormente soleado con nubes dispersas, aunque no se descartan chubascos aislados en áreas montañosas como Hato Mayor, el sur de La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y el norte de Pedernales.

En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo predominará un ambiente soleado con nubes aisladas y horas de sol.