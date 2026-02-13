Cómo estará el clima este fin de semana en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El clima en República Dominicana durante este fin de semana estará marcado por lluvias frecuentes y temperaturas más frescas de lo habitual. La presencia de una vaguada y un sistema frío al norte del Caribe generará condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en provincias del Cibao, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, donde se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas aisladas. Las autoridades meteorológicas han advertido sobre posibles inundaciones en zonas vulnerables, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

El ambiente será más fresco, con temperaturas que descenderán en comparación con días anteriores, lo que dará una sensación de frío en algunas regiones del país. El sábado y domingo se prevén lluvias intermitentes en horas de la tarde, mientras que en la noche podrían registrarse chubascos dispersos.