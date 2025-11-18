Esteffani Vásquez acepta extradición hacia EE.UU.

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Esteffani Vásquez Amarante (Ethian) aceptó hoy voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos, de donde es requerido para que responda por la imputación de narcotráfico y lavado de dinero.

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidida por el magistrado Fran Soto, ordenaron el traslado del extraditable al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) 15 del nuevo modelo penitenciario de La Romana, mientras se realizan los trámites para su deportación.

El imputado, quien es esposo de la diputada Jacqueline Fernández, declaró que aceptaba ser extraditado para enfrentar a las autoridades de Puerto Rico y demostrar que es inocente de los cargos que se le imputan.

De acuerdo con la solicitud de extradición, Vásquez Amarante será procesado ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, por sus supuestos vínculos con una organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Osvaldo Bonilla y Elvira Rodríguez, ni la representante de la embajada de los Estados Unidos en el país, Analdis Alcántara, hicieron oposición a la decisión del extraditable.