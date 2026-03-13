Estudio destaca uso IA personas con ceguera

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En República Dominicana, alrededor del 3 % de la población vive con discapacidad visual, lo que equivale a entre 312,000 y 380,000 personas. De ellas, cerca de 280,000 presentan baja visión moderada o severa, mientras que entre 45,000 y 55,000 viven con ceguera.

Los datos fueron presentados ayer por la educadora Sabine Mary Juan durante el congreso “Tecnología: Innovación y Sostenibilidad, Diseñando un futuro accesible”, un espacio que promueve el liderazgo y desarrollo de mujeres con discapacidad visual.

Más allá de las cifras, explicó que la discapacidad visual implica hablar de personas que necesitan acceso a información, educación, servicios de salud y tecnologías adaptadas. Entre las principales causas de ceguera a nivel local y mundial se encuentran las cataratas, el glaucoma, los errores refractivos no corregidos, la retinopatía diabética y la degeneración macular.

Por ello, destacó la importancia de garantizar acceso a educación, servicios de salud y tecnologías adaptadas, y señaló que la inteligencia artificial ofrece múltiples aplicaciones para apoyar a las personas con discapacidad visual, especialmente en asistencia conversacional, movilidad y actividades cotidianas.

En el ámbito educativo, explicó que estas herramientas facilitan la digitalización de materiales, el uso del reconocimiento óptico de caracteres (OCR), la interacción por voz y el acceso a contenidos en audio, siempre que los materiales estén bien estructurados desde su origen.

Asimismo, indicó que en las universidades la IA puede utilizarse para digitalizar documentos, explicar imágenes y gráficos, apoyar la investigación y facilitar la consulta de lecturas académicas en tiempo real.

En el ámbito laboral, destacó que estas tecnologías permiten leer documentos, interpretar interfaces digitales y redactar textos mediante voz, lo que amplía la autonomía y las oportunidades de empleo.

Subrayó además que el mayor impacto se observa en la vida cotidiana, ya que la inteligencia artificial puede ayudar a identificar productos, orientarse en espacios públicos, cruzar calles o realizar compras, favoreciendo una mayor independencia para las personas con discapacidad visual.

Más sobre el congreso

El Congreso “Tecnología: Innovación y Sostenibilidad, Diseñando un futuro accesible” tiene el objetivo de promover el uso ético, accesible y sostenible de la tecnología, así como fortalecer el liderazgo y la participación de mujeres con discapacidad visual en el ámbito de la innovación tecnológica y la IA.

El evento forma parte del proyecto “Educación y tecnología: Inclusión social de mujeres y niñas con discapacidad para una vida libre de violencia de género”, que busca desarrollar capacidades técnicas, liderazgo e incidencia en el ecosistema digital.

La iniciativa busca generar diálogo entre especialistas, organizaciones sociales, académicos y actores del sector tecnológico para impulsar una transformación digital inclusiva.