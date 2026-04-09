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Impacto en comunidades

ETED anuncia mantenimiento en líneas de transmisión que afectará el servicio eléctrico este jueves

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas. 

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este jueves 9 de abril de 2026, llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en líneas de transmisión de 69 kV, con el objetivo de garantizar la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

En la línea de transmisión 69 kV Haina – Puerto de Haina, se ejecutarán labores de reemplazo de estructuras en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Durante este período, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidades Haina Oriental y Manresa perteneciente al Distrito Nacional, así como en las empresas Haina International Terminals y Puerto de Haina.

De igual manera, en la línea 69 kV Navarrete – Zona Franca Esperanza, se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Estas labores impactarán el suministro eléctrico en las comunidades, Buenos Aires, Los Huérfanos, Barrio Duarte, Villa Muñoz, El Puente, El Rincón, y de manera parcial en Pueblo Esperanza pertenecientes a la provincia Valverde. Asimismo, se verán afectadas las empresas Zona Franca de Esperanza y Portela Pasta Linda y Cruce de Esperanza.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estas labores son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.

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