ETED avanza al puesto 14 en transformación digital, Alfonso Rodríguez Tejada informa avances de la modernización

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SANTO DOMINGO. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, S. A. (ETED) fue reconocida por su destacado avance en la mejora de servicios dirigidos al sector gobierno, durante la duodécima entrega de los premios del Índice de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Digital e Innovación (iTICge) 2025, organizados por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

En su rol de proveedor de servicios asociados a transmisión eléctrica y fibra óptica, la institución consolidó un avance significativo en su posicionamiento en el Índice de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Gestión Pública (iTICge), escalando del puesto 18 en 2024 al puesto 14 en 2025, reflejando una mejora sostenida en sus capacidades digitales y en la prestación de servicios al ciudadano.

Este progreso se sustenta en un incremento relevante en la puntuación global, que pasó de 57.52 en 2024 a 63.37 en 2025 (base 100), evidenciando una evolución en la madurez digital institucional. A nivel de desempeño por componentes, destacan mejoras en áreas clave como servicios en línea, que registraron un crecimiento significativo, así como en participación, donde se alcanzó la puntuación máxima dentro de su categoría en 2025, fortaleciendo los mecanismos de interacción con la ciudadanía.

Al referirse a este logro, el vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que “este reconocimiento evidencia el compromiso institucional con una gestión pública más eficiente, donde la tecnología juega un rol clave en la articulación del Estado. Desde la ETED impulsamos capacidades para consolidar una gestión más eficiente, innovadora y orientada a resultados¨

Asimismo, destacó que “estos avances en servicios al sector gobierno responden a una visión de modernización orientada a resultados, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y elevando los estándares de la gestión pública dominicana”.

En representación de la ETED, recibieron el galardón Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones, y Omar Méndez, director de la Unidad de Telecomunicaciones y Fibra Óptica (UNTFO), quienes valoraron el compromiso del equipo técnico en la implementación de soluciones que optimizan la articulación estatal.

A través de la modernización de sus procesos y la integración de tecnologías de vanguardia, la ETED impulsa una gobernanza ágil fundamentada en la innovación y la mejora continua. Con este avance, la institución reafirma su posicionamiento como el principal habilitador de la transición energética y digital, garantizando una infraestructura nacional resiliente que sirve de base para un Estado dominicano interconectado y eficiente, finalizó Rodríguez Tejada.

Sobre ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es responsable de operar y expandir la red de transmisión en alta tensión, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). A través de infraestructura estratégica y tecnología moderna, se consolida como habilitador de la transición energética y digital.