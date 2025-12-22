ETED informa sobre desenergización temporal en la subestación Metropolitano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa a la ciudadanía que, a solicitud de EDESUR, este martes 23 de diciembre, en horario comprendido entre las 09:00 A.M. y 1:00 P.M., se realizarán trabajos en la subestación Metropolitano, específicamente la desenergización temporal de la barra de 138 kV, con el objetivo de facilitar labores de repotenciación y mejora de la infraestructura eléctrica.

Durante la ejecución de estos trabajos, la ETED implementará medidas operativas especiales para mantener la continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mediante la interconexión temporal de las líneas de transmisión 138 kV Paraíso – Metropolitano y Metropolitano – CNP.

Como parte de estas labores, será necesario instalar de manera temporal estructuras adicionales, desde este lunes 22 de diciembre, en postes de madera en las inmediaciones de la subestación Metropolitano, específicamente en el área de la acera frontal.

Estos trabajos cumplirán estrictamente con los protocolos de seguridad, en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, a fin de minimizar cualquier impacto a la comunidad.

La ETED reitera su compromiso con la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, y agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, las cuales forman parte de los esfuerzos continuos para fortalecer el sistema de transmisión eléctrica del país.