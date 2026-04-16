ETED realizará mantenimiento programado que afectará suministro eléctrico en varias comunidades

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este jueves 16 de abril, realizará trabajos programados de mantenimiento en la subestación 69 kV Bonao 2 y en la línea de transmisión 69 kV San Pedro de Macorís-Cementos Nacionales, con el objetivo de fortalecer la calidad y estabilidad del servicio.

En ese sentido, en la subestación 69 kV Bonao 2, se dará mantenimiento preventivo a la barra en horario de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Durante este período, se verá interrumpido el servicio eléctrico en las comunidades de Maimón y Bonao, perteneciente a la provincia Monseñor Nouel, así como en la Zona Franca Dos Ríos.

De igual forma, se reemplazarán estructuras en deterioro en la línea de transmisión 69 kV San Pedro de Macorís – Cementos Nacionales, en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Debido a estos trabajos, se verá afectado el suministro eléctrico en los sectores Barrio Blanco, Barrio Enriquillo, Los Maestros, México, Cayacoa y Guavaberry, perteneciente a la provincia San Pedro de Macorís. Asimismo, en las empresas: César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estos trabajos son fundamentales para la seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.