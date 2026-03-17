Evaluación docente entra en cuarta fase: evaluarán a 115,592 maestros en todo el país

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que inició la cuarta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), un proceso que impactará a 115,592 docentes del Sistema Educativo Público Preuniversitario habilitados tras un proceso de depuración técnica.

El MINERD explicó que esta fase permite analizar el desempeño profesional del docente desde múltiples perspectivas dentro del entorno educativo, con el objetivo de construir una valoración integral de su práctica pedagógica y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La Evaluación de Diversos Actores integra la valoración del superior inmediato, que aporta una mirada desde la función de dirección y supervisión; la evaluación de colegas o pares, basada en la interacción profesional entre docentes; y la valoración de supervisados, acompañados o asistidos, quienes ofrecen una perspectiva desde la experiencia de quienes reciben orientación o apoyo en el trabajo educativo.

La cartera educativa indicó que este enfoque permite obtener una comprensión más amplia del desempeño docente al incorporar miradas desde distintos niveles de relación dentro de la práctica educativa, lo que contribuye a fortalecer los procesos de mejora continua del sistema.

El proceso es coordinado por el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, junto al equipo técnico del MINERD, en articulación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), con el propósito de garantizar la transparencia, la participación y la calidad del proceso evaluativo.

El MINERD destacó además el rol fundamental de los equipos de gestión de los centros educativos, cuyos directores y miembros deben garantizar la correcta aplicación de la evaluación del superior inmediato, uno de los componentes centrales del proceso de valoración del desempeño docente.

Asimismo, los equipos de gestión distritales y regionales, junto a los directores de esas demarcaciones, tendrán la responsabilidad de acompañar y dar seguimiento al desarrollo de esta fase como parte de las comisiones territoriales de la Evaluación de Desempeño Docente.

La institución expuso que el seguimiento oportuno a las evaluaciones del superior inmediato, colegas o pares, y supervisados o acompañados permitirá que el proceso se desarrolle con rigor técnico y responsabilidad institucional.

La Evaluación de Desempeño Docente, declarada de alta prioridad por el ministro Luis Miguel De Camps a través de la Orden Departamental 50/2025, constituye una política estratégica para fortalecer la profesión docente y elevar la calidad del sistema educativo, ya que permite no solo valorar el desempeño profesional, sino también identificar oportunidades de mejora, formación y desarrollo para los educadores.

El órgano rector del sistema preuniversitario exhortó a los docentes y a todos los actores involucrados a mantenerse atentos al calendario establecido y cumplir de manera responsable con la asignación y aplicación de los instrumentos correspondientes a esta etapa.

El MINERD recordó que este proceso se ejecuta con miras a avanzar hacia una educación de mayor calidad, centrada en el fortalecimiento de las capacidades profesionales del magisterio y en la mejora continua de los procesos de enseñanza, aspectos clave que impulsa el ministro De Camps a través de su Hoja de Ruta.