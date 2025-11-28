Evangélicos reclaman a TC revisar fallo

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Comunidad Evangélica Dominicana volvió a objetar el fallo del Tribunal Constitucional que permitiría relaciones sexuales consentidas dentro de los cuerpos militares y de la Policía.

Esta vez, durante una rueda de prensa frente a la sede del TC, los líderes evangélicos representados por el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), pastor Feliciano Lacen, anunciaron que solicitarán una revisión jurisprudencial amparada en el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad.

Entiende que la decisión constituye un precedente que no considera el contexto dominicano ni el régimen disciplinario propio de las instituciones castrenses. Indicó que, mientras se permitió la participación de organizaciones LGBTI+ y entidades de derechos humanos, no se consideró la intervención de instituciones religiosas que, a su juicio, representan a un sector directamente impactado por la decisión.

Afirmó además como la medida podría generar conflictos internos, distorsionar la disciplina militar y abrir la puerta a reclamos continuos que obliguen al tribunal a emitir nuevas decisiones similares.

organizaciónes en contra

La dirigencia de la comunidad religiosa, la que agrupa a más de quince mil iglesias y unos tres millones de creyentes, coincidieron en que el fallo excede los límites constitucionales y afecta el funcionamiento interno de las instituciones castrenses. Asimismo, manifestaron que no pueden guardar silencio ante el fallo, al que calificaron de desafortunado.

Lacen expresó también su preocupación por el deterioro moral que, a su juicio, atraviesa la vida política con partidos en medio cuestionables escándalos.