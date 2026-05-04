Para evitar suban precios de los fertilizantes a los productores agrícolas

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura mantiene un sistema de monitoreo riguroso a la ejecución del subsidio del Gobierno a los fertilizantes, supervisando la facturación, distribución y uso de los insumos por parte de las empresas beneficiadas.

Así lo informó el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, en un encuentro con representantes de las empresas que venden los fertilizantes y productores agrícolas. El funcionario señaló que “el subsidio estatal a los fertilizantes supera los RD$1,061 millones para proteger precios de los alimentos”.

Dijo que ese subsidio es parte de una estrategia orientada a mitigar los efectos de la crisis internacional, particularmente el impacto derivado de la situación geopolítica en Oriente Medio.

Empresarios agrícolas destacaron que ese apoyo ha contribuido a sostener los costos de producción, evitando alzas en productos esenciales como arroz, plátano, habichuela, tubérculos, vegetales y frutas, según un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura.

Señala que representantes de las empresas vinculadas a los fertilizantes, como Fersan, Ferquido, Abodom, Almonte Comercial, Agroesa, Quiaasa, Comesa, Agrointesa, Jomiand, Multiagro y Agroescalante coincidieron en que el subsidio ha permitido preservar el equilibrio del sistema productivo nacional, lo cual constituye un punto de gran importancia que se traduce en garantía para empresarios, productores y consumidores.

El presidente de Fersan, Fernando Viyella, y de Abodom, José Ramón Peralta, calificaron de trascendental el acuerdo, el cual ha sido clave para mantener operativa la cadena agrícola y proteger al consumidor final. “La verdad es una iniciativa que hay que apoyar y ser portavoz de ella por la importancia que tiene”.