Exhorta ciudadanos evitar las estafas inmobiliarias

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El director nacional de Mensuras Catastrales exhortó ayer a inversionistas y a la ciudadanía en general, evitar las estafas relacionadas con operaciones inmobiliarias, haciendo uso de las herramientas tecnológicas puesta a su disposición para conocer la situación legal de todos los inmuebles registrados a nivel nacional.

Ridomil Rojas informó que todas las parcelas resultado de un acto de levantamiento parcelario de mensuras, así como los planos catastrales correspondientes a los inmuebles titulados entre 1920 y 2007, se encuentran georreferenciadas y digitalizadas.

“El aprovechamiento de estas herramientas por parte de los actores recurrentes del sector inmobiliario (constructores, abogados, agrimensores, corredores inmobiliarios, inversores) y de la ciudadanía en general, a través del catálogo de servicios virtuales que ofrece el Registro Inmobiliario en su página web, es fundamental para la prevención de estafas relacionadas con operaciones inmobiliarias”, sostuvo.

Dijo que la entrada en vigencia de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario en marzo del 2007, ha permitido la consolidación del “Parcelario Catastral” que contiene parcelas registradas, tanto las nativas georreferenciadas (Ley 108-05) como las históricas (Ley 1542).

Explicó que la consulta del Parcelario Catastral es fundamental para el fortalecimiento de la debida diligencia inmobiliaria, pues permite visualizar la ubicación de las parcelas sobre un mapa digital, siendo este un control inicial para la validación de los inmuebles, verificando que la ubicación física del mismo con relación a lo publicitado en el Registro.

Agregó que además está también el servicio de “Alerta Registrales”, que permiten un seguimiento de los tramites que ingresan a los registros de títulos relacionados los inmuebles suscritos a este servicio.

Agregó que para facilidad de los usuarios también están en línea servicios para la localización de inmuebles, consultas de expedientes y de documentos públicos.

“Todos estos servicios están diseñados para facilitar el estudio de antecedentes y títulos de los inmuebles registrados en la República Dominicana, fortaleciendo la seguridad jurídica preventiva en todas las transacciones que involucran bienes inmuebles”, puntualizó.