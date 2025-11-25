¿Existe el “Cartel de los Soles”? EE.UU. ya lo declaró terrorista

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El gobierno de Estados Unidos anunció la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que abre la puerta a nuevas acciones legales y políticas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La decisión se sustenta en la legislación interna estadounidense, específicamente en las enmiendas de 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permiten catalogar como terrorismo cualquier actividad considerada una amenaza a sus intereses, sin importar el lugar donde se origine.

Sin embargo, la existencia misma del Cartel de los Soles sigue siendo objeto de debate. El término surgió décadas atrás, cuando oficiales militares venezolanos portaban insignias con soles en sus uniformes y eran vinculados a actividades de narcotráfico. Desde entonces, la denominación ha sido retomada en informes y acusaciones, aunque no existen pruebas concluyentes de que se trate de una estructura criminal organizada ni de que esté dirigida directamente por el presidente Maduro.

El politólogo e internacionalista Luis González explicó al periódico Hoy que esta declaratoria carece de validez jurídica internacional y responde más bien a la necesidad de Washington de justificar acciones de presión contra Caracas. “No hay evidencias contundentes de la existencia del cartel ni de su liderazgo por parte de Maduro. Se trata de una estrategia política que busca legitimar medidas de persecución bajo el marco del terrorismo”, señaló.

Luis González

González recordó que este tipo de designaciones se han utilizado en otros contextos regionales. “La República Dominicana, siguiendo un modelo similar, declaró como organizaciones terroristas a las bandas armadas en Haití, con el fin de dar sustento legal a la persecución de grupos que afectan la seguridad interna”, apuntó.

La medida estadounidense podría intensificar las tensiones diplomáticas y abrir un nuevo capítulo en la confrontación con el gobierno venezolano, que rechaza las acusaciones y denuncia una campaña de agresión política.