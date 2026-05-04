Experta cree autismo es desafío seguridad en República Dominicana

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La realidad del autismo ha cobrado mayor relevancia en la República Dominicana gracias a una comunidad informada que convive con esta condición día a día. Sin embargo, a pesar de que la conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha crecido, el debate público parece atrapado en un ciclo de retórica sin avances tangibles.

La educadora Karina Soto, quien trabaja en la capacitación en el tema, asegura que el apoyo real para los niños diagnosticados sigue siendo alarmantemente limitado. Los procesos de diagnóstico se dilatan durante meses y el acceso a terapias basadas en evidencia científica es casi inexistente.

La falacia del apoyo

En el diálogo directo con las familias, queda claro que el apoyo disponible carece de la intensidad necesaria para generar cambios significativos en la sintomatología. “Resulta paradójico —e ineficaz— que a un niño con autismo de nivel tres se le asignen apenas 45 o 60 minutos de Análisis Conductual Aplicado (ABA), terapia del habla o terapia ocupacional”, asegura.

Dice que para cuando el niño logra asimilar el entorno, la sesión ha terminado, dejando tras de sí un rastro de frustración en las familias, agotamiento en los niños y dudas en los terapeutas.

Olvidados

Los adolescentes y adultos autistas parecen haber sido olvidados por el sistema, obligando a sus familias a una resignación inaceptable.

Ante este vacío surge el Proyecto Isaías. Esta iniciativa busca implementar programas de intervención temprana basados en la ciencia del comportamiento (terapia ABA), reconocida por su alta eficacia.

El proyecto no solo se enfoca en el menor: empodera a los cuidadores mediante capacitación especializada, convirtiéndolos en agentes activos que garantizan la continuidad del desarrollo en el hogar. El objetivo es ambicioso: transformar vidas, fortalecer comunidades y promover una inclusión genuina en nuestra sociedad.

El factor tiempo

Las personas con autismo difieren de las neurotípicas en la forma en que asimilan, perciben y procesan el entorno, afirma la educadora. Sin romantizar esta compleja condición, el cerebro autista da lugar a diversas formas de pensamiento, sostiene la experta.

Esta condición se diagnostica únicamente mediante la observación exhaustiva del comportamiento, lo que conduce a un diagnóstico de necesidad de apoyo de nivel uno, dos o tres.

Forma de percibir

El cerebro autista percibe y procesa el mundo de forma distinta, ofreciendo capacidades de pensamiento únicas para la creatividad y la innovación, afirma la educadora especializada en el espectro.

Su manejo, sostiene, requiere precisión. Mientras que en los Estados Unidos el diagnóstico suele formalizarse a los tres años, en América Latina y el Caribe —incluyendo a República Dominicana-, los niños suelen recibirlo alrededor de los siete años.

Esta demora es crítica. Entre el nacimiento y los cinco años, el cerebro posee una maleabilidad única; es mayor crecimiento.