Experta ve urgencia en incluir rol femenino en negociación colectiva

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La participación de las mujeres en el movimiento sindical es clave para fortalecer la justicia de género en la negociación colectiva expresó Maribel Batista, Especialista en actividades con trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), abordó el tema ayer en el Foro Interinstitucional “Buenas prácticas para la igualdad laboral”.

Recordó que no se trata solo de incorporar a las mujeres en programas de liderazgo, sino de hacer que los sindicatos sean verdaderamente inclusivos y democráticos, transformando la cultura política de las organizaciones.

La negociación colectiva, tanto general como de perspectiva de género, se enfrenta a otros desafíos . Para Batista, el impacto de la economía informal, que limita el alcance de los acuerdos al no incluir a trabajadores informales.

Destacó como la protección social y salarial para estos trabajadores se ve afectada lo que a su vez dificulta la promoción de la equidad de género, al explicar que las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas en el sector informal. Por ello, ve urgente abordar la informalidad para extender los beneficios de la negociación colectiva y lograr una verdadera justicia social y equidad de género.

En su intervención, recordó el rol de las mujeres al representar una mayoría dentro del sector público, constituyendo el 54.5% de los empleos cotizables, a diferencia del sector privado donde son minoría (43%).

Un derecho obstaculizado

La experta reiteró el derecho de las mujeres a participar en una sociedad colectiva, no obstante ve como la igualdad puede verse obstaculizada por regulaciones históricas que limitan su autonomía.

Señaló como los derechos de las mujeres en cuanto a la participación y administración de negocios son iguales a los hombres. Sin embargo, a nivel histórico, detalló como algunas legislaciones han puesto trabas sobretodo a las mujeres casadas para constituir una sociedad colectiva sin el permiso de sus esposos en paises de la región. Sostuvo que el foro surge como una acción clave para promover la articulación entre actores del mundo del trabajo y visibilizar iniciativas efectivas en materia de igualdad de género, y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres trabajadoras.