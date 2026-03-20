Experto alerta daño honor en red digital

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Hoy, 20 de marzo, se festeja el Día Internacional de la Felicidad, con un llamado a poner en valor los pequeños hábitos cotidianos que influyen en el estado de ánimo.

Para poner en contexto esta conmemoración y la amenaza de que la exposición en las plataforma digitales pueda conllevar comentarios que terminen por robarse la felicidad de este día, consultamos al embajador para Asuntos Cibernéticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), mayor general (r) de la Policía Nacional Claudio Peguero, quien alerta sobre el peligro de las amenazas en las redes sociales, porque roban la calma.

El experto deplora la facilidad con que se pueden utilizar las redes para dañar la moral, mediante la difamación, injuria, etcétera, debido a que el Internet provee un potencial de alcance global en segundos. Contrario a otros tiempos, en los que un atentado contra la moral de una persona era limitado, de boca a boca, en pasquines, murales.

Afirma que, sin duda alguna, los recursos digitales facilitan la existencia de los seres humanos. “El uso de la tecnología crecientemente facilita muchos aspectos de nuestras vidas, especialmente, en esta nueva era de la inteligencia artificial en la que podemos utilizar muchas herramientas. Por ejemplo, para tareas repetitivas o procesar grandes volúmenes de información entre muchas otras cosas”.

Hoy le preguntó sobre lo imprescindibles que se han convertido las redes sociales, a lo que respondió que, depende mucho de las personas, porque muchas personas han logrado mantenerse fuera del mundo de las redes sociales, o con un uso limitado; pero la realidad es que es el medio de mayor consumo, por lo que resulta imprescindible para las empresas promocionar sus productos o servicios, o para los políticos promocionar sus candidaturas.

También para los profesionales y comerciantes independientes promocionarse en las plataformas de redes sociales que su público objetivo consume. Además de la difamación, que se puede cometer a través de las redes sociales y que según Peguero no es un delito en todas las jurisdicciones, por ser en tema civil en algunos países, expresa que todos los delitos de la ingeniería social pueden ventilarse en el mundo digital, como “phishing, estafas, robo de identidad”.

De la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, destacó que está en fase de reforma en el Congreso Nacional, para reducir la impunidad, con nuevos tipos penales y sanciones, cambiar la acción penal.

Día Internacional de la Felicidad

Los dispuso la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2012, para reconocer la importancia del bienestar y la felicidad como aspiraciones universales en la vida de los seres humanos. Impulsa políticas públicas enfocadas a la salud mental y la equidad.