Expertos analizan claves del desarrollo económico en el Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavárez

La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) realizó la tercera edición de su espacio de reflexión estratégica, con el objetivo de analizar la coyuntura económica nacional, los desafíos actuales y las oportunidades de desarrollo para la República Dominicana desde la región del Cibao.

Bajo el tema “Del freno al acelerador”, los economistas Raúl Ovalle y José Luis de Ramón evaluaron el comportamiento reciente de la economía, con especial atención al sector construcción y a los factores estructurales que incidirán en el crecimiento del país hacia el año 2026.

Raúl Ovalle señaló que, aunque el país enfrenta una desaceleración económica profunda, mantiene bajos niveles de riesgo país y la confianza de inversionistas internacionales y organismos multilaterales, lo que permite prever una recuperación económica a partir del año próximo.

El economista explicó que el sector construcción, con una contracción cercana al 4 %, es clave para el Cibao, ya que la región concentra alrededor del 40 % del ecosistema inmobiliario nacional, por lo que su reactivación es fundamental para el crecimiento regional.

Ovalle destacó que la recuperación debe enfocarse en alinear la oferta de viviendas con la capacidad adquisitiva real de los hogares, y afirmó que proyectos estratégicos como la Autopista del Ámbar serán determinantes para dinamizar la economía y atraer inversión privada.

Por su parte, José Luis de Ramón enfatizó la necesidad de fortalecer la productividad, el capital humano y la gobernanza, así como mejorar la eficiencia del gasto público.