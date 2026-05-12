Explotación de tierras raras dejaría sin agua Pedernales

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La explotación de la Tierra Rara, en Pedernales, se llevaría de paro el único río que abastece de agua al municipio de Pedernales, al tiempo que desaparecería la producción agropecuaria del distrito municipal José Francisco Peña Gómez, en la provincia fronteriza.

La advertencia es del diputado por Pedernales, Rafael Pérez, quien manifestó su rechazo total al proyecto de explotar la Tierra Rara, en esa localidad.

El legislador recordó que la explotación de la bauxita, en Cabo Rojo, Pedernales, no dejó ningún beneficio a la población, por el contrario, profundizó la miseria en la provincia que hace frontera con Haití por la región Sur. Sostuvo que el Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, donde se encuentra el río El Mulito, es una localidad ecoturística, porque además de la único fuente de agua dulce y limpia que abastece a la población, cuenta con montañas preciosas con una temperatura muy agradable.

“Pedernales apenas cuenta con un solo río, El Mulito, por lo que la explotación de Tierra Rara vendría siendo una revés para el desarrollo turístico y sostenibilidad para nuestra provincia”, advierte el diputado Pérez, perteneciente al partido Fuerza del Pueblo.

Apunta que existe una posición firme de la comunidad productiva, que puede ser la defensa de los productos que serían consumidos por miles de turistas que llegarán al polo turístico una vez se desarrollen las infraestructuras hoteleras en la zona “agua no hay desarrollo”.

Se han identificado importantes yacimientos de tierras raras (17 elementos clave para tecnología avanzada) en la zona de Ávila y Loma las Mercedes, Sierra de Bahoruco, Pedernales.

Estudios recientes, incluyendo más de 1,100 perforaciones y análisis de muestras (enviadas a Canadá), indican un alto potencial comercial, intensificando las labores de exploración y supervisión gubernamental desde 2025.