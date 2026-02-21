Exportaciones suben US$9.2 MM en 2025

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Las exportaciones de tabaco dominicano y sus derivados tuvieron un incremento de US$9.2 millones el año pasado, que fueron de US$1,359 MM, con relación a 2024, cuando se exportaron US$1,340 MM.

Así lo informó el director del Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, tras la firma de un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), cuyo presidente es Frank Rodríguez González.

Dijo que la industria dominicana del tabaco, que exporta sus productos 142 países, generó en 2025 más de 122 mil empleos directos e indirectos, 38 mil de los cuales, de zonas francas (la mayoría mujeres) y que ese sector es líder en generación de puestos de trabajo a nivel local.

Rodríguez González informó que el convenio con el Intabaco tiene el objetivo de trabajar en la formación de estudiantes del área agrícola, sobre las técnicas de siembra y curado del tabaco, elaboración de cigarros, con prácticas se realizarán en la finca de la universidad, ubicada en Estancia del Yaque, Santiago.

Expresó satisfacción por el acuerdo que beneficiará a miles de estudiantes de las carreras agrícolas, lo que contribuirá a la formación de mano de obra calificada para la industria del tabaco que va en constante crecimiento, ya que es el tercer producto más exportado del país, luego del oro y los insumos médicos.

Los principales mercados de exportación de tabaco y derivados del país son Estados Unidos, India, Haití, Canadá, Puerto Rico, Países Bajos, China, Alemania, Jamaica, España, Reino Unido, Suiza, Guyana, Brasil, Islas Turcas y Caico, Francia, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Nicaragua, Islas Vírgenes, Panamá, Taiwán, Perú, Bahamas, San Martin, Japón, Islas Turcas, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Barbado, El Salvador, Emiratos Arabes, Hong Kong, Arabia Saudita, Turquía, Filipinas, Nueva Grenada, Qatar, Bangladéch, Ecuador, Nueva Zelanda, entre otros.