Expresan pesar por la muerte de monseñor Rafael Leónidas Felipe

Diversas personalidades y organizaciones expresaron su pesar por el fallecimiento de monseñor Rafael Leónidas Felipe, obispo emérito de Barahona, ocurrido la noche del miércoles, a los 87 años de edad, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Entre esas voces figura el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, Jesús Castro Marte, quien resaltó el “fiel servicio a la Iglesia” que caracterizó la vida pastoral de Leónidas Felipe.

“Su fiel servicio a la Iglesia y su inquebrantable vocación de servicio lo eternizarán. Que él, que tantas veces proclamó la Palabra de Dios, pueda contemplarle ahora cara a cara; él que tantas veces entregó el pan de la Eucaristía a sus hermanos, pueda participar en el banquete eterno; él que fue icono del Buen Pastor goce para siempre del amor del que entregó su vida por sus ovejas y murió para darles vida y vida abundante y eterna. Descanse en la paz de Cristo su siervo bueno y fiel y que, desde el cielo, interceda por esta Iglesia que peregrina entre las dificultades presentes y los consuelos de Dios. ¡Vida eterna, padre Fello!”, escribió Castro Marte.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Dominicano agradeció a Dios la fidelidad pastoral y la entrega generosa de Rafael Leónidas Felipe, así como su testimonio de servicio a la Iglesia.

“Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor”, dijo en un comunicado de prensa.

Entretanto, el Patronato Nacional Penitenciario agregó: “Nos unimos en oración por el descanso eterno del alma de Monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, Obispo Emérito de Barahona”.

Itinerario de los oficios fúnebres

Jueves 11 de diciembre en Santiago:

Su cuerpo será expuesto a las 9:00 a.m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p.m. celebración de la Eucaristía.

A las 3:30 p.m., traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.

Viernes 12 de diciembre:

A las 10:00 a.m., Misa exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.