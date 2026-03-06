Expresan pesar a Yeni Berenice Reynoso por muerte de su padre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Diversas personalidades del ámbito político e instituciones expresaron este viernes su pesar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por el fallecimiento de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González, ocurrido en un centro de salud de Santiago de los Caballeros.

Entre los se han pronunciado figura el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien deseó a la magistrada y a todos sus familiares que encuentren consuelo en el legado de vida y valores que deja don Ramón.

“Hago extensiva mi solidaridad a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, con el deseo de que encuentren consuelo en el legado de vida y valores que deja don Ramón. Paz a su alma”, escribió el dirigente político en su cuenta de X.

De su lado, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, expresó: “Me uno al dolor que embarga a la procuradora general Yeni Berenice por la partida de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González. Que Dios lo reciba en su gloria y conceda paz y fortaleza a sus seres queridos”.

Entretanto, Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), expresó su solidaridad con la procuradora en este difícil momento. “Acompañamos a su familia y seres queridos con respeto y consideración. Paz a su alma”, dijo.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres de Ramón Darío Reynoso González se llevan a cabo desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde de este viernes, 6 de marzo de 2026, en el Cementerio Fuente de Luz, ubicado en la Circunvalación Norte, Santiago de los Caballeros.

A las 2:00 de la tarde tendrá lugar la misa de cuerpo presente en el cementerio. La procuradora Reynoso Gómez agradeció, en nombre propio y de sus familiares, las expresiones de apoyo de parte de amigos y conocidos, así como de todas las personas que han expresado solidaridad.